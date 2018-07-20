Испания: турист погиб на Майорке во время мини-цунами

Пятница, 20 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: турист погиб на Майорке во время мини-цунами

В Сантаньи (Майорка) 16 июля произошло метеоцунами, которое унесло жизнь немецкого туриста.

53-летнего мужчину унесло в море огромной приливной волной.

Немец отдыхал на Майорке со своей женой и восьмилетними детьми-близнецами. Семья в полном составе спускалась по лестнице, ведущей к морю, когда на берег хлынула мощная волна. Дети, мальчик и девочка, упали в воду. Мать сумела спасти дочь, а ее сына и мужа унесло в море.

На помощь пришли местные жители. На лодке они вытащили мальчика и его отца, который к тому моменту был без сознания. Все попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Прибывшие на место медики констатировали смерть туриста, пишет noticia.ru.

Женщина находится в состоянии шока и получает психологическую помощь.
Будет проведено вскрытие, которое покажет, была ли смерть связана с утоплением или ее причиной был удар о камень.

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