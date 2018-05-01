Испания: турист упал на Майорке с утеса, делая селфи
Британский турист был госпитализирован после падения с обрыва в Льюкмайоре на острове Майорка.
38-летний мужчина пытался сделать экстремальное селфи, пишет noticia.ru.
Турист упал с высоты трех метров неподалеку от жилого комплекса Пуч-де-Рос. Он собирался сфотографировать себя на самом краю утеса. Спасателей вызвал случайный свидетель происшествия, благодаря чему специалистам удалось спасти мужчину и доставить его в больницу. Предположительно он сломал обе руки и ноги.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!