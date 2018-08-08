Испания: турист упал со смотровой площадки, делая селфи

Среда, 08 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: турист упал со смотровой площадки, делая селфи

49-летний житель Таррагоны получил тяжелые травмы в результате падения со смотровой площадки Mirador de San Nicolás в Гранаде.

Инцидент произошел в прошлую среду во второй половине дня. Мужчина упал с высоты 5 м и разбил голову. Со слов очевидцев, турист слишком сильно наклонился, пока наводил камеру, чтобы сделать селфи, и свалился вниз, пишет noticia.ru.

Пострадавшему на месте оказали первую помощь, после чего он был доставлен в нейротравматологический центр больницы Virgen de las Nieves.

В мэрии Гранады призвали туристов к осторожности и благоразумию. Власти отметили, что смотровая площадка San Nicolás носит статус культурной ценности, в связи с чем на ней не предусмотрены какие-либо перила или другие ограждения.

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