Испания: турист упал со смотровой площадки, делая селфи
49-летний житель Таррагоны получил тяжелые травмы в результате падения со смотровой площадки Mirador de San Nicolás в Гранаде.
Инцидент произошел в прошлую среду во второй половине дня. Мужчина упал с высоты 5 м и разбил голову. Со слов очевидцев, турист слишком сильно наклонился, пока наводил камеру, чтобы сделать селфи, и свалился вниз, пишет noticia.ru.
Пострадавшему на месте оказали первую помощь, после чего он был доставлен в нейротравматологический центр больницы Virgen de las Nieves.
В мэрии Гранады призвали туристов к осторожности и благоразумию. Власти отметили, что смотровая площадка San Nicolás носит статус культурной ценности, в связи с чем на ней не предусмотрены какие-либо перила или другие ограждения.
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