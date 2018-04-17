Испания: туристические маршруты, посвященные динозаврам

Вторник, 17 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: туристические маршруты, посвященные динозаврам

В Валенсии появился путеводитель по основным палеонтологическим объектам, которые можно посетить в регионе.

Список объектов был размещен у входа на выставку о динозаврах в музее принца Фелипе в валенсийском Городе искусств в рамках проекта «Пути динозавров» программы #Creaturisme.

Предлагаемые маршруты включают палеоихнологические объекты и музейные коллекции, в которых представлены доисторические останки. Они охватывают разные этапы развития жизни на планете: от появления динозавров, включая находки анзийского яруса мезозойской эры в Бехисе (Кастельон), до следов катастрофы в Агосте (Аликанте), положившей конец эре динозавров, пишет noticia.ru.

Туристам предлагают посетить месторождения в Синкторресе (Кастельон), Альпуэнте и Мильяресе (Валенсия), а также Палеонтологический музей Эльче, музей естественных наук Валенсии и музей Морельи.

Маршрут для провинции Кастельон включает муниципалитеты Сан-Матео, Морелья, Синкторрес, Форкаль, Рибесальбес, Онда и Бехис. В провинции Валенсия - это муниципалитеты Валенсия, Альпуэнте, Арас-де-лос-Ольмос, Чера, Рекена, Альхинет, Мильярес, Энгера; в Аликанте - Алькой, Агост, Эльче, Гуардамар и Рохалес.

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