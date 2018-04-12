Испания: туристический маршрут по оливковым плантациям

Валенсийское агентство по туризму и правительство Каталонии разрабатывают совместные туристические маршруты, среди которых Дорога тысячелетних оливковых деревьев.

Идея маршрута строится вокруг древних оливковых деревьев, которые в большом количестве сохранились на юге Каталонии, севере Валенсии и востоке Арагона. В настоящее время в 22 муниципалитетах региона зарегистрировано 4800 оливковых деревьев, высота которых превышает 3,5 м, а стволы в обхвате имеют более 1,3 м.

На этой неделе прошла встреча представителей администраций, на которой обсуждались перспективы совместных туристических проектов и результаты проделанной работы. Среди предлагаемых услуг - исторические и велосипедные маршруты, туры с гидом и обширное гастрономическое предложение, пишет noticia.ru.

В планах на текущий год - продвижение проекта, подготовка рекламных материалов и активная кампания в социальных сетях.