Испания: туристы высоко оценили работу ресторанов

Известные интернет-порталы TripAdvisor и ElTenedor при участии Профсоюза рестораторов Барселоны провели исследование качества питания и обслуживания в заведениях каталонской столицы. Их работа получила среднюю оценку 4,1 по пятибалльной системе, что примерно на 0,25% выше по сравнению с результатами предыдущего исследования. Как выяснилось, на ресторанном бизнесе в Барселоне не сказались ни теракты в августе, ни политическая нестабильность, возникшая в октябре прошлого года, пишет espanarusa.com.

Оценка барселонских ресторанов основывалась на показателях проходимости, резервировании столиков через оба портала и суждениях посетителей. Наиболее высокого мнения о местных заведениях придерживаются гости из Венгрии (4,44) и Австралии (4,42). Выше среднего балла дали канадцы (4,3), британцы (4,25), немцы (4,22), итальянцы и французы (по 4,11), тогда как сами жители Испании поставили отметку 4,1. С этой точки зрения Барселону испанцы оценили лучше, чем такие традиционные туристические и гастрономические направления, как Сан-Себастьян (4,09), Гранада (4,07), Севилья (4,06) и Мадрид (3,96).

Постепенно гастрономия становится одной из наиболее привлекательных сфер Барселоны; сайты, посвященные этой теме, посетило на 7,6% больше пользователей интернета, чем год назад. В свою очередь, местными достопримечательностями в сети интересуются всего на 0,1% больше туристов, а возможностями размещения в отелях или апартаментах - на 7,8% меньше.

Резервировать места в режиме онлайн стало в среднем на 34% больше клиентов, а в районе Eixample данный показатель вырос за год на 44%. Размер среднего счета составляет 29 евро, а под завязку рестораны обычно заполняются в праздники Сан-Жорди и Святого Валентина. Как иностранцы, так и испанцы отдают предпочтение средиземноморской кухне, за которой следует японская.