Испания: туристы застряли на пляже из-за урагана

Ураган застал их врасплох и вынудил провести ночь в пещере.

Несмотря на штормовое предупреждение, немцы отправились в поход по ущелью Маска, ведущему к пляжу, что является популярным развлечением среди туристов. Они провели весь день на берегу, однако поднявшийся ураганный ветер и внезапно начавшийся дождь не позволили им вернуться. В 18:30 в воскресенье они обратились в спасательную службу, однако эвакуация на лодке или вертолете была невозможна из-за погодных условий. Спасатели порекомендовали туристам не пытаться подняться наверх и переждать ненастье в ущелье. Укрытие им помог найти местный житель, передает noticia.ru.

В понедельник погода улучшилась, и туристы были успешно эвакуированы. Никто из них не пострадал.