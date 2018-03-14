Испания: тысячи морских звезд выбросило на берег после шторма

На пляж Пунта-Умбрия (Уэльва) выбросило тысячи звезд. Специалисты сообщают, что этому поспособствовали процессы, происходившие на дне во время шторма дно, а также прилив и торнадо. Эксперты поясняют, что массовый выброс морских звезд может также быть связан со способом передвижения этих существ. Для быстрого преодоления больших расстояний под водой морским звездам свойственно сворачиваться в шар, однако во время шторма эти шары перемещаются бесконтрольно и потому могут быть выброшены на берег, пишет noticia.ru.