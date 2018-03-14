Испания: тысячи морских звезд выбросило на берег после шторма

Среда, 14 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: тысячи морских звезд выбросило на берег после шторма

Шторм Эмма, который пронесся по югу Испании на прошлой неделе, нанес ущерб лодкам, зданиям на побережье, а также навредил популяции морских звезд.

На пляж Пунта-Умбрия (Уэльва) выбросило тысячи звезд. Специалисты сообщают, что этому поспособствовали процессы, происходившие на дне во время шторма дно, а также прилив и торнадо. Эксперты поясняют, что массовый выброс морских звезд может также быть связан со способом передвижения этих существ. Для быстрого преодоления больших расстояний под водой морским звездам свойственно сворачиваться в шар, однако во время шторма эти шары перемещаются бесконтрольно и потому могут быть выброшены на берег, пишет noticia.ru.

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