Испания: у берегов Таррагоны перевернулась яхта

Как сообщили в службе спасения, еще трех членов экипажа яхты Ursus успешно спасли и доставили в Л'Амелья-де-Мар, где им была оказана медицинская помощь.

Сообщение о судне, дрейфующем в районе порта Калафат, было получено вечером 13 июня. Около 22:30 служба спасения приступила к поискам яхты, поскольку экипаж не смог указать точных координат. Судно было обнаружено с воздуха задействованным в поисках вертолетом в 6 морских милях от Амельи. Спасатели взяли яхту на буксир, однако сложные погодные условия, сильные волны и ветер с порывами до 50 узлов привели к тому, что судно перевернулось, пишет noticia.ru.

Спасатели вытащили из воды трех членов экипажа и начали поиски еще одной женщины. Ее эвакуировали с помощью вертолета и доставили в аэропорт Реуса. По дороге и по прибытии в Реус женщину пытались реанимировать, но она скончалась.