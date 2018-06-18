Испания: у берегов Таррагоны перевернулась яхта

Понедельник, 18 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: у берегов Таррагоны перевернулась яхта

Член экипажа яхты, дрейфовавшей у берегов Таррагоны, погибла во время спасательной операции, после того как судно перевернулось.

Как сообщили в службе спасения, еще трех членов экипажа яхты Ursus успешно спасли и доставили в Л'Амелья-де-Мар, где им была оказана медицинская помощь.

Сообщение о судне, дрейфующем в районе порта Калафат, было получено вечером 13 июня. Около 22:30 служба спасения приступила к поискам яхты, поскольку экипаж не смог указать точных координат. Судно было обнаружено с воздуха задействованным в поисках вертолетом в 6 морских милях от Амельи. Спасатели взяли яхту на буксир, однако сложные погодные условия, сильные волны и ветер с порывами до 50 узлов привели к тому, что судно перевернулось, пишет noticia.ru.

Спасатели вытащили из воды трех членов экипажа и начали поиски еще одной женщины. Ее эвакуировали с помощью вертолета и доставили в аэропорт Реуса. По дороге и по прибытии в Реус женщину пытались реанимировать, но она скончалась.

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