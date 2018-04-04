Испания: у берегов Жироны ищут человека, упавшего за борт

Среда, 04 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: у берегов Жироны ищут человека, упавшего за борт

Спасательные службы ведут поиски пассажира корабля Cruise Roma, который упал за борт, когда судно находилось в четырех милях от Паламоса (Жирона).

К поискам привлечены силы Морской службы спасения, Гражданской гвардии и Пожарной службы правительства Каталонии. В операции задействовано судно Salvamar Sirius, вертолет Helimer 218, а также средства Группы специальных операций. Поиски ведут у берегов Паламоса и Тосса-де-Мар. За дополнительной помощью также обратились к рыболовным судам, пишет noticia.ru.

Корабль Cruise Roma, занимающийся перевозкой пассажиров и транспортных средств, следовал из Италии по маршруту Чивитавеккья-Барселона. Сообщение о человеке за бортом поступило в спасательные службы в 16:00 27 марта.

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