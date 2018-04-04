Испания: у берегов Жироны ищут человека, упавшего за борт

К поискам привлечены силы Морской службы спасения, Гражданской гвардии и Пожарной службы правительства Каталонии. В операции задействовано судно Salvamar Sirius, вертолет Helimer 218, а также средства Группы специальных операций. Поиски ведут у берегов Паламоса и Тосса-де-Мар. За дополнительной помощью также обратились к рыболовным судам, пишет noticia.ru.

Корабль Cruise Roma, занимающийся перевозкой пассажиров и транспортных средств, следовал из Италии по маршруту Чивитавеккья-Барселона. Сообщение о человеке за бортом поступило в спасательные службы в 16:00 27 марта.