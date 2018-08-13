Испания: у берегов Жироны образовалось большое масляное пятно

Понедельник, 13 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: у берегов Жироны образовалось большое масляное пятно

Пятно мазута неизвестного происхождения появилось на поверхности воды неподалеку от пляжа Кадакеса (Жирона).

Предполагается, что оно возникло в результате утечки на каком-то корабле.

В Кадакесе объявлено предварительное предупреждение в рамках специального плана по борьбе с загрязнением морских вод. Специальные службы работают над очисткой воды у входа в бухту, пишет noticia.ru.

Каталонское водное агентство предупреждает, что в результате этого происшествия может снизиться качество воды на пляжах. Рассматривается возможность ограничить купание, хотя подчеркивается, что пока в этом нет необходимости. При этом отдыхающим рекомендуют обращать внимание на цвета флагов на пляже.

Дальнейшие решения будут приниматься по результатам работы морских служб.

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