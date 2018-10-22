Испания: у Vueling появится WiFi на борту
Компания Vueling объявила, что самолеты авиакомпании уже в следующем году будут оснащены беспроводным интернет-соединением.
Во время выступления на Fórum BTM в Льорет-де-Мар, глава бюджетной авиакомпании Давид Гарсия осветил некоторые планы Vueling.
По словам Гарсия, более половины пользователей при поиске информации о Vueling используют мобильные телефоны. В связи с этим руководство заверило, что улучшит этот формат работы с клиентами, пишет noticia.ru.
Кроме того, в компании рассказали, что бортпроводники будут пользоваться планшетами, чтобы взаимодействовать с пассажирами.
Среди прочего, глава Vueling также отметил, что авиакомпания не отказывается от идеи летать в Жирону, учитывая перегруженность аэропорта Барселоны.
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