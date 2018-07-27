Испания: Uber и Cabify временно не работают

Пятница, 27 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Uber и Cabify временно не работают

Uber и Cabify временно приостанавливают работу в Барселоне.

Компании Uber и Cabify, работающие в Барселоне по лицензиям на предоставление услуги аренды автомобиля с водителем (VTC), объявили о том, что временно прекращают свою деятельность в каталонской столице. Это решение обусловлено чрезмерной агрессией со стороны местного сектора такси, пишет noticia.ru.

О решении перевозчиков сообщила ассоциация Unauto, представляющая интересы сектора VTC. В объединении осудили поведение таксистов в Барселоне, которые во время протестов 25 июля атаковали автомобили двух компаний. При этом особое возмущение в ассоциации вызвало то, что атакам подверглись не только транспортные средства, но и водители и пассажиры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль Андансаш

      В августе примите участие в фестивале «Андансаш», во время которого танец и движение захватывают вся и всех.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду дебютирует за «Ювентус» в игре с «Кьево»

      26 июля состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии по футболу на сезон-2018/19.

      Подробнее

    • Испания: Uber и Cabify временно не работают

      Uber и Cabify временно приостанавливают работу в Барселоне.

      Подробнее

    • Netflix создает в Испании свой первый европейский филиал

      Компания Netflix объявила о создании своего первого в Европе филиала, который будет расположен в Мадридском регионе.

      Подробнее

    • В Италии задержали священника-педофила

      Дон Глаенцер, приходской священник церкви, был арестован по обвинениям в педофилии.

      Подробнее

    • Италия: Нибали потребуется операция на позвоночнике

      Итальянский велогонщик Bahrain-Merida Винченцо Нибали перенесет операцию на позвоночнике.

      Подробнее

    • В ООН недосчитались денег

      В Организации Объединенных Наций сложилась «тревожная финансовая ситуация».

      Подробнее

    • Названы две самые популярные джинсовые вещи лета

      Американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda