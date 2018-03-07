Испания: Uber вернется в Барселону после трех лет отсутствия

Среда, 07 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Uber вернется в Барселону после трех лет отсутствия

Uber снова начнет работать в Барселоне после почти трех лет, в течение которых его деятельность на территории каталонской столицы была заморожена.

Об этом сообщило вчера издание «Vozpópuli», а источники американской компании, в свою очередь, подтвердили эту информацию. Однако Uber пока воздерживается от сообщения конкретных сроков своего возвращения в Барселону, пишет espanarusa.com.

Официальный представитель компании высказался насчет предстоящего возобновления работы в столице Каталонии следующим образом: «Uber произвел революцию в области мобильности и способов передвижения людей по территориям городов всего мира, но на этом пути мы совершили определенные ошибки. Мы меняем модель работы, если наши усилия не позволяют добиться доверия городов, где осуществляется наша деятельность. Барселона не стала исключением. Мы хотим работать с местными властями, чтобы построить новую, более устойчивую модель мобильности».

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