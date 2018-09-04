Испания: убийца голландского мальчика скрывался в лесу

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: убийца голландского мальчика скрывался в лесу

В Испании задержали предполагаемого убийцу голландского мальчика, который скрывался от полиции 20 лет.

Убийство 11-летнего Ники Верстаппена стало самым громким преступлением в Нидерландах. Он был убит 9 августа 1998 года, когда проводил каникулы в детском лагере на природе. На протяжении многих лет полиции не удавалось вычислить убийцу, но на помощь пришли новые технологии. Следствию помогло проведение массового анализа ДНК, на который согласилось более 14 тысяч добровольцев.

Выяснилось, что следы на одежде погибшего мальчика совпадают с ДНК 55-летнего Йоса Бреха, местонахождение которого на тот момент было неизвестно.

Бреха задержали в лесу в Кастельтерсоле, в 50 км от Барселоны, 26 августа. Он является экспертом по выживанию в диких условиях и на протяжении нескольких лет скрывался от властей, узнав о проведении анализа ДНК. Он жил во французских горах Вогезы, а после прошел более 930 км пешком до Каталонии, пишет noticia.ru.

На момент убийства Бреху было 35 лет. По информации El Mundo, он работал в лагере воспитателем и проживал с матерью неподалеку от места преступления. После того, как тело мальчика после двух дней поисков нашли в 1,2 км от лагеря, Брех был замечен в этой местности. Его несколько раз вызывали для дачи показаний, но, несмотря на то, что ранее он привлекался за сексуальную агрессию, ничто не указывало на его причастность к этому преступлению, и мужчина продолжал работать в детских лагерях вплоть до 2002 года.

Обнаружить преступника в Каталонии удалось, благодаря сообщению от туриста после того, как Европол объявил Бреха в розыск и распространил его фото.

В Кастельтерсоле предполагаемый убийца жил в лесу, спал в гамаке и защищался от дождя с помощью куска пластика. Он наладил натуральный обмен с владельцами одной из местных старинных усадеб. В обмен на продукты мужчина готовил мази из лекарственных растений.

Случайный голландский турист, остановившийся в усадьбе, узнал Бреха и обратился в  полицию. В течение шести часов он был задержан.

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