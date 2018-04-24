Испания: ученые обещают победить старость к 2045 году

В которой ученые утверждают, что бессмертие возможно.

Исследователи заверяют, что в ближайшие десятилетия люди перестанут умирать естественной смертью, благодаря возможностям омоложения. Кордейро и Вуд призывают признать старость болезнью и позволить проводить соответствующие исследования.

Ученые отмечают, что важными составляющими этого процесса являются нанотехнологии, генная инженерия регенеративная медицина, терапия стволовыми клетками, удаление мертвых клеток и восстановление поврежденных, а также создание органов с помощью 3D-печати, пишет noticia.ru.

В то же время исследователи считают, что, несмотря на возможность победить смерть, человечеству не угрожает перенаселение, и верят в то, что люди смогут населить космос.

В ходе презентации Кордейро также рассказал, что два года назад начались экспериментальные исследования в Колумбии, где для этого существует меньше законодательных ограничений. По его словам, пациентка, тестирующая на себе методы омоложения, демонстрирует положительные результаты без побочных эффектов.

Книгу, представленную в Испании, на первом этапе планируется издать на четырех языках: испанском, английском, португальском и корейском.