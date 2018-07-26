Испания: ученые обнаружили новый разлом на дне Альборана
Международная группа ученых под руководством Верховного совета по научным исследованиям (CSIC) обнаружила неизвестную до этого трещину на дне моря Альборан.
Результаты исследования, которые позволяют установить потенциальные геологические и сейсмические риски в этой зоне, были опубликованы в журнале Tectonics. Исследователи определили местоположение разлома на стыке Евразийской и Африканской литосферных плит в западной части Средиземного моря.
Деформации на морском дне приводят к довольно сильным подземным толчкам, таким как, например, землетрясения магнитудой 6,3 баллов по шкале Рихтера в Мелилье и Андалусии в январе 2016 года.
В исследовании отмечается, что продолжается формирование Гибралтарской дуги между Пиренейским полуостровом и африканским континентом, причем смещение происходит в западном направлении, пишет noticia.ru.
Новая зона разлома частично охватывает территорию Марокко. Разлом стал причиной двух землетрясений магнитудой более 6 баллов в 2004 году на севере этой страны, которые унесли более 600 жизней.
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