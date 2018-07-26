Испания: ученые обнаружили новый разлом на дне Альборана

Результаты исследования, которые позволяют установить потенциальные геологические и сейсмические риски в этой зоне, были опубликованы в журнале Tectonics. Исследователи определили местоположение разлома на стыке Евразийской и Африканской литосферных плит в западной части Средиземного моря.

Деформации на морском дне приводят к довольно сильным подземным толчкам, таким как, например, землетрясения магнитудой 6,3 баллов по шкале Рихтера в Мелилье и Андалусии в январе 2016 года.

В исследовании отмечается, что продолжается формирование Гибралтарской дуги между Пиренейским полуостровом и африканским континентом, причем смещение происходит в западном направлении, пишет noticia.ru.

Новая зона разлома частично охватывает территорию Марокко. Разлом стал причиной двух землетрясений магнитудой более 6 баллов в 2004 году на севере этой страны, которые унесли более 600 жизней.