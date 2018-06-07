Испания ухудшила позиции в рейтинге миролюбия

Четверг, 07 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания ухудшила позиции в рейтинге миролюбия

Из-за каталонского кризиса и терактов Испания опустилась на десять позиций в Глобальном индексе миролюбия (GPI).

Глобальный индекс миролюбия был представлен на этой неделе международными экспертами Института экономики и мира.

Испания заняла в рейтинге 2018 года 30 место из 163 стран, расположившись между Латвией и Ботсваной. В институте отмечают, что страна Западного мира впервые в истории исследования вошла в пятерку государств с самым заметным ухудшением показателей.

В целом, общемировой уровень миролюбия снизился в прошлом году на 0,27%. Падение было зафиксировано в 92 странах. Самым миролюбивым государством стала Исландия, а худшие результаты продемонстрировала Сирия, пишет noticia.ru.

Европа остается самым миролюбивым регионом, несмотря на то, что в 23 из 36 стран наблюдалось ухудшение показателей, причем в значительной степени это касается западных стран. В числе причин регресса специалисты называют политическую нестабильность, рост терроризма и преступности.

При составлении рейтинга анализируются 23 качественных и количественных индикатора. Степень миролюбия определяется на базе трех основных категорий: уровень безопасности в обществе, масштаб внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Роналду может продолжить карьеру в клубах Италии

      Португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду рассматривает вариант продолжения карьеры в футбольных клубах из Италии, Франции или Англии.

      Подробнее

    • Португалия: выселение - невозможно

      Парламент одобрил предложение фракции Социалистической партии (PS).

      Подробнее

    • Испания ухудшила позиции в рейтинге миролюбия

      Из-за каталонского кризиса и терактов Испания опустилась на десять позиций в Глобальном индексе миролюбия (GPI).

      Подробнее

    • Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN

      В летний период наибольшей популярностью среди туристов пользуется пляжный отдых.

      Подробнее

    • Италия: Кристанте близок к переходу в «Рому»

      Полузащитник «Аталанты» и сборной Италии Брайан Кристанте прибыл в «Рому» для прохождения медицинской комиссии.

      Подробнее

    • В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

      Также задержаны девять членов экипажа судна.

      Подробнее

    • Microsoft запустила подводный дата-центр

      Компания Microsoft установила подводный дата-центр у побережья одного из Оркнейских островов (Шотландия).

      Подробнее

    • ЕС объявил о введении пошлин на товары из США

      Еврокомиссия (ЕК) введет пошлины на импортные американские товары в начале июля.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе