Испания ухудшила позиции в рейтинге миролюбия

Глобальный индекс миролюбия был представлен на этой неделе международными экспертами Института экономики и мира.

Испания заняла в рейтинге 2018 года 30 место из 163 стран, расположившись между Латвией и Ботсваной. В институте отмечают, что страна Западного мира впервые в истории исследования вошла в пятерку государств с самым заметным ухудшением показателей.

В целом, общемировой уровень миролюбия снизился в прошлом году на 0,27%. Падение было зафиксировано в 92 странах. Самым миролюбивым государством стала Исландия, а худшие результаты продемонстрировала Сирия, пишет noticia.ru.

Европа остается самым миролюбивым регионом, несмотря на то, что в 23 из 36 стран наблюдалось ухудшение показателей, причем в значительной степени это касается западных стран. В числе причин регресса специалисты называют политическую нестабильность, рост терроризма и преступности.

При составлении рейтинга анализируются 23 качественных и количественных индикатора. Степень миролюбия определяется на базе трех основных категорий: уровень безопасности в обществе, масштаб внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.