Испания: уличные торговцы представили собственную линию одежды

Коллекция была создана в сотрудничестве со Школой дизайна Барселоны. В ней представлены футболки и толстовки. Слоган проекта - «легальная одежда от нелегальных иммигрантов», пишет noticia.ru.

Проект стал возможным благодаря краудфандинговой кампании, в результате которой было собрано 48 тысяч евро. После создания ассоциации уличных торговцев Барселоны в июне 2017 года был запущен проект, направленный на смену рода деятельности порядка 200 уличных торговцев. Сенегальцы продавали на улицах товары, купленные у китайских оптовиков.

Участники ассоциации подчеркивают, что они хотят продемонстрировать пользу для общества и внести вклад в экономику Барселоны.