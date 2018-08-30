Испания: улицы Каталонии очистили от желтых лент
«Бригады чистильщиков» ночью во вторник вышли на улицы Барселоны, чтобы снять желтые ленты, которые появились во многих общественных местах в знак солидарности с политическими заключенными.
Активисты относят себя к мирным сепаратистам. Им пришлось работать в крайне напряженной обстановке, выслушивая со стороны некоторых жителей нападки, оскорбления и обещания повесить ленты снова.
Прежде чем начать уборку, руководство бригад пояснило, что они не ищут конфронтации, а лишь хотят очистить улицы от символики, которая провоцирует конфликты в обществе.
На акцию съехались волонтеры со всей Каталонии. Около двух десятков автомобилей развезли активистов в разные точки региона, пишет noticia.ru.
Полиция наблюдала за происходящим, стараясь не вмешиваться. Агенты лишь попросили предъявить документы одного из организаторов акции.
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