Испания: улицы Каталонии очистили от желтых лент

Четверг, 30 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: улицы Каталонии очистили от желтых лент

«Бригады чистильщиков» ночью во вторник вышли на улицы Барселоны, чтобы снять желтые ленты, которые появились во многих общественных местах в знак солидарности с политическими заключенными.

Активисты относят себя к мирным сепаратистам. Им пришлось работать в крайне напряженной обстановке, выслушивая со стороны некоторых жителей нападки, оскорбления и обещания повесить ленты снова.

Прежде чем начать уборку, руководство бригад пояснило, что они не ищут конфронтации, а лишь хотят очистить улицы от символики, которая провоцирует конфликты в обществе.

На акцию съехались волонтеры со всей Каталонии. Около двух десятков автомобилей развезли активистов в разные точки региона, пишет noticia.ru.

Полиция наблюдала за происходящим, стараясь не вмешиваться. Агенты лишь попросили предъявить документы одного из организаторов акции.

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