Испания: улицы Мадрида украсят фрейлины Веласкеса

Среда, 07 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: улицы Мадрида украсят фрейлины Веласкеса

На главных улицах Мадрида появятся фигуры фрейлин со знаменитой картины Диего Веласкеса «Менины» в новой интерпретации.

Свое видение придворных дам представят испанские знаменитости.

Проект Meninas Madrid Gallery будет украшать улицы испанской столицы с 20 апреля по 20 июля. Инициатива принадлежит художнику Антонио Ассато, который на протяжении всей своей карьеры черпает вдохновение из работ Веласкеса и изучает его творчество. Ассат выступил автором скульптур фрейлин, а за их убранства отвечают испанские звезды, включая художников, спортсменов и актеров, перед которыми изначально был поставлен вопрос «Что для тебя Мадрид?».

Проект призван сделать искусство общедоступным. По задумке организаторов, каждая фигура должна содержать свой собственный посыл, а вместе они раскроют «безграничное послание» Веласкеса, пишет noticia.ru.

В роли оформителей выступают дизайнер Агата Руис де ла Прада, Хорхе Веласкес и Вики Мартин Беррокаль, певец Карлос Бауте, художники Габриэль Морено и Доминго Сапата, актер Жорди Молья и другие знаменитости.

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