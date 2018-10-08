Испания: умерла Монсеррат Кабалье

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: умерла Монсеррат Кабалье

В Барселоне скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.

По словам врачей, она ушла из жизни в субботу на рассвете.

Как сообщалось ранее, в середине сентября Кабалье была госпитализирована в больницу Sant Pau из-за проблем с мочевым пузырем. Издание La Vanguardia писало, что певица идет на поправку и может быть выписана в ближайшие дни. Однако этого не произошло, пишет noticia.ru.

Свои соболезнования в связи со смертью легендарной певецы уже выразили премьер-министр Испании Педро Санчес и глава каталонского правительства Ким Торра.

Похороны Кабалье пройдут 8 октября в полдень.

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