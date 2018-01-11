Испания: увольнение в Corte Inglés

Посетители одного из магазинов Corte Inglés на Тенерифе пожаловались на работу консультанта, которая, по их словам, умышленно дала понять их семилетней дочери, что Санта-Клауса не существует.

Инцидент произошел в декабре 2015 года и привел к увольнению сотрудницы.

Посетительница выбрала в подарок для своего мужа часы и попросила консультанта ювелирного отдела отложить их, поскольку в это время мужчина находился рядом вместе с их дочерью. Сотрудница, в свою очередь обратилась к девочке и попросила отвести отца в отдел парфюмерии, чтобы мать смогла купить ему подарок. Девочка тут же передала эту информацию отцу, испортив сюрприз. Таким образом она узнала, что подарки на самом деле приносит мама, а не Санта-Клаус в мешке, пишет noticia.ru.

Родители девочки заявили о «неуважительном и злонамеренном поведении» работницы магазина, что стало поводом для ее увольнения. До этого на ее работу уже поступали жалобы от покупателей. Однажды она раскритиковала семью, которая покупала подарки к Рождеству, указав на то, что в Испании подарки приносит не Санта-Клаус, а Три короля.