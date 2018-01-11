Испания: увольнение в Corte Inglés
Corte Inglés уволил консультанта за раскрытие рождественских секретов.
Посетители одного из магазинов Corte Inglés на Тенерифе пожаловались на работу консультанта, которая, по их словам, умышленно дала понять их семилетней дочери, что Санта-Клауса не существует.
Инцидент произошел в декабре 2015 года и привел к увольнению сотрудницы.
Посетительница выбрала в подарок для своего мужа часы и попросила консультанта ювелирного отдела отложить их, поскольку в это время мужчина находился рядом вместе с их дочерью. Сотрудница, в свою очередь обратилась к девочке и попросила отвести отца в отдел парфюмерии, чтобы мать смогла купить ему подарок. Девочка тут же передала эту информацию отцу, испортив сюрприз. Таким образом она узнала, что подарки на самом деле приносит мама, а не Санта-Клаус в мешке, пишет noticia.ru.
Родители девочки заявили о «неуважительном и злонамеренном поведении» работницы магазина, что стало поводом для ее увольнения. До этого на ее работу уже поступали жалобы от покупателей. Однажды она раскритиковала семью, которая покупала подарки к Рождеству, указав на то, что в Испании подарки приносит не Санта-Клаус, а Три короля.