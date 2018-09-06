Испания: в 2019 году отели в Мадриде и Барселоне подорожают

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в 2019 году отели в Мадриде и Барселоне подорожают

«Брексит» и изменения в Соглашении о торговле с Северной Америкой скажутся на деловых поездках по Европе.

Американская компания American Express Global Business Travel (GBT) провела мониторинг и дала прогноз о том, что тарифы на проживание в европейских отелях в 2019 году вырастут. В Барселоне ожидается рост в 4%, в Мадриде – 3%, пишет noticia.ru.

В докладе прогнозируется, что активность компаний и коммерческой деятельности в Европе повысится. Вкупе с сокращением уровня безработицы это положительно отразится на числе визитов как в туристических целях, так и для ведения бизнеса. Это, в свою очередь, увеличит спрос на гостиницы. При этом отмечается, что темпы открытия новых отелей ниже, чем темпы роста числа визитов, что, по мнению аналитиков, повлечёт за собой рост цен.

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