Испания: в аэропорту Барселоны снова очереди
Из года в год с приходом лета в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» наблюдается одна и та же картина: длинные очереди и большие скопления людей на пунктах досмотра.
Нынешний сезон не стал исключением.
В понедельник, 11 июня, от интернет-пользователей начали поступать многочисленные сообщения о перегруженности Терминала 1. На опубликованных в социальных сетях фото видны сотни людей в ожидании прохода через металлодетекторы, на паспортном контроле и у выходов на посадку. Пассажиры также жаловались на то, что работали не все пункты досмотра, пишет noticia.ru.
В Управлении воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena сообщили, что время прохождения через пункты контроля не превышает установленных норм.
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