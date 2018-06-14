Испания: в аэропорту Барселоны снова очереди

Четверг, 14 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в аэропорту Барселоны снова очереди

Из года в год с приходом лета в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» наблюдается одна и та же картина: длинные очереди и большие скопления людей на пунктах досмотра.

Нынешний сезон не стал исключением.

В понедельник, 11 июня, от интернет-пользователей начали поступать многочисленные сообщения о перегруженности Терминала 1. На опубликованных в социальных сетях фото видны сотни людей в ожидании прохода через металлодетекторы, на паспортном контроле и у выходов на посадку. Пассажиры также жаловались на то, что работали не все пункты досмотра, пишет noticia.ru.

В Управлении воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena сообщили, что время прохождения через пункты контроля не превышает установленных норм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия - самая популярная сборная ЧМ-2018 в соцсетях

      Сборная Португалии является самой популярной командой, которая сыграет на ЧМ-2018, согласно данным из социальных сетей.

      Подробнее

    • Португалия: отказ в визе

      Данные обнародованы Службы по делам иностранцев и границ (SEF).

      Подробнее

    • Испания: в аэропорту Барселоны снова очереди

      Из года в год с приходом лета в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» наблюдается одна и та же картина: длинные очереди и большие скопления людей на пунктах досмотра.

      Подробнее

    • Испания: в Валенсии появилась «зебра» в 3D

      Первый трехмерный пешеходный переход в Испании был установлен в Альмусафес (Валенсия).

      Подробнее

    • В Италии уже 10 лет падает рождаемость даже с учетом мигрантов

      За 10 лет уровень рождаемости снизился более чем на 20%.

      Подробнее

    • Фестиваль Вагнера пройдет в Италии

      В итальянском Равелло в регионе Кампания 30 июня начинается знаменитый музыкальный фестиваль, посвященный Вагнеру.

      Подробнее

    • Японец вернулся домой через год после собственной кремации

      В Японии мужчина, которого считали утонувшим в реке, вернулся домой спустя год после собственной кремации.

      Подробнее

    • Премьер-министр Грузии подал в отставку

      Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду, 13 июня, объявил о своей отставке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе