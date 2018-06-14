Испания: в аэропорту Барселоны снова очереди

Нынешний сезон не стал исключением.

В понедельник, 11 июня, от интернет-пользователей начали поступать многочисленные сообщения о перегруженности Терминала 1. На опубликованных в социальных сетях фото видны сотни людей в ожидании прохода через металлодетекторы, на паспортном контроле и у выходов на посадку. Пассажиры также жаловались на то, что работали не все пункты досмотра, пишет noticia.ru.

В Управлении воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena сообщили, что время прохождения через пункты контроля не превышает установленных норм.