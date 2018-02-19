Испания: в аэропорту Мадрида задержан похититель чемоданов

Как правило добычей вора становились чемоданы и сумки, которые не успевали вовремя снять с ленты их владельцы. В зону выдачи багажа мужчина попадал обманным путем - он говорил охране, что встречает человека с ограниченными физическими возможностями. Оказавшись возле ленты с багажом, он ждал, пока разберут все вещи, а потом брал те, что оставались, и покидал с ними здание аэропорта, пишет noticia.ru.