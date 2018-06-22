Испания: в аэропорту Сантьяго появился новый VIP-зал

Пятница, 22 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в аэропорту Сантьяго появился новый VIP-зал

В аэропорту Сантьяго открылась новая лаунж-зона в зоне посадки.

Как сообщили в Управлении воздушного транспорта и авиации Aena, . VIP-зал обошелся почти в 210 тысяч евро. Его создание было связано с повышенным спросом на эту услугу, которая направлена на то, чтобы улучшить впечатления пассажиров от пребывания в аэропорту.

VIP-зал занимает 210 квадратных метров и рассчитан на 34 человека. В нем есть услуги кейтеринга, свежая пресса, информационные табло, санузлы и Wi-Fi, пишет noticia.ru.

Лаунж-зона будет доступна для пассажиров с 05:30 до 23:00 в летний сезон и с 06:00 до 22:00 - в зимний. Услугой могут воспользоваться пассажиры первого и бизнес-класса, а также обладатели карт постоянного клиента авиалиний с отправлением из аэропорта. Как и в других залах Aena, забронировать лаунж-зону можно с помощью официального приложения компании, на ее официальном сайте, а также непосредственно у стойки в аэропорту.

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