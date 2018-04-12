Испания: в Аликанте дрон врезался в самолет

Обошлось без серьезных повреждений.

Как сообщили источники в мэрии Аликанте, на пляже Altet потребовалось присутствие местной полиции, чтобы контролировать действия операторов дронов. Инцидент произошел ночью, около 23:30, пишет noticia.ru.

Полиция напомнила владельцам дронов, что в зоне вокруг аэропорта полеты беспилотных летальных аппаратов запрещены. Ограничение распространяется на северную и центральную часть муниципалитета Эльче. Также дронам нельзя летать вокруг аэродрома Катраль.

Зона, где полеты дронов разрешены, ограничена окрестностями Вереда-де-Сендрес и южной частью поселка Ла-Марина.