Испания: в Аликанте мальчик погиб, играя на пляже в футбол

Сообщается, что группа детей играла на пляже в футбол. Двое из них случайно столкнулись во время игры. Несмотря на все усилия вернуть мальчика к жизни, 24 часа спустя он умер в больнице.

Агенты местной полиции и Гражданской гвардии прибыли на место происшествия в течение 10 минут. До прибытия скорой помощи они пытались оказать пострадавшему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.

Медикам удалось привести его в чувство час спустя, после чего его доставили в больницу Торревьехи. Позже мальчика перевезли вертолетом в больницу Аликанте, где его ввели в искусственную кому. На следующий день он скончался, пишет noticia.ru.

Мальчик проживал в Ориуэле постоянно со своими родителями.

Очевидцы происшествия сообщают, что на пляже не было спасателей, а скорая приехала лишь через 40 минут.