Испания: в Аликанте начались Дни красного тунца

Среда, 13 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Аликанте начались Дни красного тунца

128 ресторанов со всех уголков провинции Аликанте примут участие в гастрономическом фестивале «Дни красного тунца».

Фестиваль проводится уже во второй раз, и продлится он до 24 июня.

Организатором праздника выступает компания Grup Balfegó. Среди участников такие рестораны Аликанте как Irreverente, Nou Manolín, Cielo, Daikichi, Divino de Davinia, Conbrassa, Falua, Abbis, Xq No, La Seu. В фестивале также принимают участие ведущие шоу Hoy Cocinamos con... шеф-повара Хосе Антонио Санчес (ресторан Els Vents, Аликанте) и Насарио Кано (El Rodat, Хавеа).

Одно из главных событий фестиваля - разделка красного тунца весом около 300 кг с помощью традиционной техники. Рыба будет приготовлена прямо на глазах у зрителей, а после состоится дегустация, пишет noticia.ru.

Всего для фестиваля заготовлено 2 тонны красного тунца, которых хватит на 25 тысяч порций.

Используя как классические, так и современные рецепты, рестораны-участники представят тунец в самых разнообразных формах: сырым, маринованным, жареным и запечённым.

С помощью фестиваля организаторы надеются распространить информацию о красном тунце и его пользе для здоровья, а также привлечь внимание к проблемам нелегальной торговли этой рыбой и важности разумного потребления.

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