Испания: в Аликанте проходит морское энсьерро

Бус-а-ла-мар представляет собой разновидность энсьерро. Быков выпускают из загона, и они через весь город бегут к морю, где на время праздника устанавливается специальная площадка. Цель участников энсьерро - заманить быков в воду.

В первом забеге 9 июля все пятеро добежавших до причала быков, разгоряченных жарой, не раздумывая прыгнули в воду, пишет noticia.ru.

Во время городских праздников забеги проводятся ежедневно. Быков, оказавшихся в воде, вытаскивают позже с помощью лодок.

Бус-а-ла-мар, которому присвоен статус мероприятия, представляющего национальный туристический интерес, проводится в Дении ежегодно во вторую неделю июля.