Испания: в Аликанте пройдет выставка кукол MuñecArt

За два года выставка приобрела популярность и заслуженную любовь посетителей и мастеров кукол, пишет noticia.ru.

«Для тех, кто еще не знает про нас, спешим сообщить, что MuñecArt проходит каждый год в начале июня в Аликанте и в этом году мы отмечаем уже третий сезон. Мы стараемся проводить все на самом высоком уровне и каждый год поднимаем планку все выше. В этот раз мы выбрали самый красивый зал в городе - императорский зал казино Аликанте. Не будет преувеличением сказать, что открытие сезона MuñecArt очень модное событие и весь бомонд города будет у нас», - говорят организаторы мероприятия.

В этом году открытие выставки пройдет в стиле 40-х годов прошлого века - эпохи легендарных Френка Синатры, Мерилин Монро, Одри Хепберн и Грейс Келли.

«Готовьте соответствующие наряды и присоединяйтесь к нам! Если вам нужна помощь стилиста, напишите нам. Мы готовим нашим дорогим гостям красивый праздник, с приятными сюрпризами», - отмечают организаторы.