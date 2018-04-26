Испания: в Аликанте запретили купаться на пляжах из-за медуз

Четверг, 26 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Аликанте запретили купаться на пляжах из-за медуз

Мэрия Альтеа (Аликанте) ввела запрет на купание на всех пляжах муниципалитета, в связи с наличием большого числа физалий, или «португальских корабликов».

Городские власти опубликовали соответствующее предупреждение в социальных сетях, в котором объявили, что на пляжах будут выставлены красные флаги.

В мэрии сообщают, что на территории муниципалитета не было зарегистрировано случаев ожогов, а решение запретить купание было принято в профилактических целях.

Экологи также предупреждают о том, что ядовитые физалии были обнаружены и в других местах на побережье Аликанте, пишет noticia.ru.

Власти Альтеа поддерживают связь с экологическими подразделениями для оценки ситуации и надеются снять запрет к концу недели.

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