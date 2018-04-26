Испания: в Аликанте запретили купаться на пляжах из-за медуз

Городские власти опубликовали соответствующее предупреждение в социальных сетях, в котором объявили, что на пляжах будут выставлены красные флаги.

В мэрии сообщают, что на территории муниципалитета не было зарегистрировано случаев ожогов, а решение запретить купание было принято в профилактических целях.

Экологи также предупреждают о том, что ядовитые физалии были обнаружены и в других местах на побережье Аликанте, пишет noticia.ru.

Власти Альтеа поддерживают связь с экологическими подразделениями для оценки ситуации и надеются снять запрет к концу недели.