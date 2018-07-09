Испания: в Андалусии появился первый пляж для некурящих

Понедельник, 09 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Андалусии появился первый пляж для некурящих

Пляж в Мотриле (Гранада) стал первым в Андалусии и одним из немногих в Испании, где нельзя курить.

Запрет на курение распространяется на участок протяженностью 500 м между резиденцией Villa Astrida и клубом Los Moriscos, где начинается пляж Playa Granada.

Инициатива принадлежит санитарному управлению Гранады и местной больнице. 

Она направлена на создание новых пространств без дыма и табачных отходов, продвижение здорового образа жизни, повышение качества экологии и улучшение имиджа побережья Коста-Тропикаль как среди туристов, так и среди местного населения, пишет noticia.ru.

В мэрии подчеркивают, что цель проекта заключается не в том, чтобы наказывать нарушителей, а в том, чтобы повышать сознательность и распространять идею важности борьбы с курением.

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