Испания: в Андалусии заканчиваются запасы донорской крови

Пятница, 09 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Андалусии заканчиваются запасы донорской крови

Служба здравоохранения Андалусии (SAS) обратилась к жителям этого автономного сообщества с призывом сдавать кровь ввиду резкого снижения ее запасов.

Такой дефицит был вызван сильной непогодой, во время которой достаточно много местных жителей получили травмы и повреждения различной степени тяжести. Нехватка донорской крови наблюдается во всех случаях, хотя наиболее заметной она является для группы АО как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором.

Для того чтобы поддержать имеющиеся в наличии резервы крови, необходима помощь около тысячи доноров в день. Сдать кровь может человек в возрасте от 18 лет, весом свыше 50 кг, не имеющий проблем со здоровьем и в предыдущий раз проходивший эту процедуру не менее двух месяцев назад. Сделать это можно как в стационарных пунктах переливания крови, так и в передвижных, которые циркулируют по различным городам автономии, пишет espanarusa.com.

За январь и февраль 2018 года в Андалусии донорами стали 48 366 человек, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее потребность в донорской крови продолжает стабильно расти ввиду увеличения числа плановых операций или несчастных случаев, при которых требуется переливание. В 2017 году использование крови увеличилось на 1,2%, а за первые два месяца текущего года рост составил 5,8%.

Последние новости

    • Португалия: ужасы на «Фантаспорту»

      В Португалии завершился международный кинофестиваль «Фантаспорту».

      Подробнее

    • Португалия: нападения на ювелирные

      За 21 год своего существования ювелирный магазин в историческом центре Виана-ду-Каштелу пережил несколько попыток нападений.

      Подробнее

    • Испания: в Ла-Корунье зацвели японские сливы

      В местечке Pazo de Faramello (Ла-Корунья) с приходом весны начинается настоящее буйство красок: зацветает японская слива.

      Подробнее

    • Испания: в Андалусии заканчиваются запасы донорской крови

      Служба здравоохранения Андалусии (SAS) обратилась к жителям этого автономного сообщества с призывом сдавать кровь ввиду резкого снижения ее запасов.

      Подробнее

    • Италия: Буффон скоро объявит о завершении карьеры

      Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить карьеру по окончании сезона.

      Подробнее

    • Федерация не заботилась об итальянском футболе четыре года

      Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини считает невыход сборной на ЧМ-2018 виной итальянской федерации футбола.

      Подробнее

    • Илон Маск выявил угрозу своему бизнесу и пожаловался Трампу

      Владелец компании Tesla Илон Маск попросил президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на китайские автомобили.

      Подробнее

    • Биткоин рухнул ниже девяти тысяч долларов

      Курс биткоина в ходе торговой сессии в пятницу, 9 марта, опустился ниже отметки в 9000 долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!