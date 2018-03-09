Испания: в Андалусии заканчиваются запасы донорской крови

Такой дефицит был вызван сильной непогодой, во время которой достаточно много местных жителей получили травмы и повреждения различной степени тяжести. Нехватка донорской крови наблюдается во всех случаях, хотя наиболее заметной она является для группы АО как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором.

Для того чтобы поддержать имеющиеся в наличии резервы крови, необходима помощь около тысячи доноров в день. Сдать кровь может человек в возрасте от 18 лет, весом свыше 50 кг, не имеющий проблем со здоровьем и в предыдущий раз проходивший эту процедуру не менее двух месяцев назад. Сделать это можно как в стационарных пунктах переливания крови, так и в передвижных, которые циркулируют по различным городам автономии, пишет espanarusa.com.

За январь и февраль 2018 года в Андалусии донорами стали 48 366 человек, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее потребность в донорской крови продолжает стабильно расти ввиду увеличения числа плановых операций или несчастных случаев, при которых требуется переливание. В 2017 году использование крови увеличилось на 1,2%, а за первые два месяца текущего года рост составил 5,8%.