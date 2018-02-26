Испания: в Авиле пройдет съезд видеоблогеров-католиков

Понедельник, 26 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Авиле пройдет съезд видеоблогеров-католиков

3 марта в Авиле состоится первый в истории Испании Съезд католических видеоблогеров, который соберет участников из разных уголков страны.

Организаторы обещают, что за мероприятием можно будет следить из любой точки мира с помощью социальных сетей.

Встреча видеоблогеров проходит в рамках программы «Года Терезианского ликования», посвященного католической святой Терезе Авильской. При этом организаторы, отмечают, что с его помощью люди смогут увидеть богатство и привлекательность Авилы, пишет noticia.ru.

Идея провести такую встречу пришла к одному из самых популярных католических влогеров Испании - монаху Даниэлю Пахуело во время одного из его визитов в Авилу. На Youtube-канале Пахуэло 25 тысяч подписчиков, а количество просмотров некоторых роликов достигают полутора миллионов.

На данный момент участие в съезде подтвердили тридцать видеоблогеров, однако организаторы ожидают, что оно возрастет.

В ходе мероприятия блогеры поговорят о феномене Youtube, расскажут о своем опыте ведения канала и проблемах, связанных с религиозным контентом. С помощью социальных сетей они также пообщаются со зрителями из разных стран. В завершение мероприятия состоится спортивное испытание «терезианская джимхана», трасса которого пройдет по знаковым местам, связанным с жизнью Терезы Авильской.

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