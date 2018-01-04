Испания: в Барселоне активизировались карманники

Четверг, 04 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне активизировались карманники

2017 год завершился для Барселоны ростом числа карманных краж, особенно заметным во втором полугодии.

Как сообщает газета La Vanguardia, в столице Каталонии число преступлений, связанных с хищением имущества, увеличилось на 8%. При этом кражи составляют 70% всех преступлений, совершаемых в Барселоне. В большинстве случаев злоумышленники пользуются беспечностью жертв и не прибегают к угрозам или насильственным действиям.

Число краж начало стремительно расти в августе после теракта в центре Барселоны. Особую активность стали проявлять чилийские и перуанские банды, которые орудуют на улицах и в общественном транспорте, преимущественно в метро. По оценкам полиции, эти группы насчитывают в общей сложности порядка ста человек, пишет noticia.ru.

Правоохранители отмечают, что карманники хорошо скрываются и их сложно вычислить в общественных местах. При этом южноамериканцы действуют намного активнее, чем в свое время румынские, болгарские и боснийские банды.

В целях предотвращения уличных краж полиция работает над подготовкой доклада, в котором будут проанализированы действия злоумышленников, а также возможные причины роста их активности, в том числе события, связанные с политическим кризисом, и нехватка патрулей на улицах.

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