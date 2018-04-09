Испания: в Барселоне автомобиль застрял в подземном переходе

Как сообщает агентство транспорта Барселоны, происшествие случилось в 11:20 на входе с проспекта Пасео-де-Грасия, пишет noticia.ru.

Источники в компании сообщают, что за рулём автомобиля находился 78-летний мужчина. Водитель заехал на лестницу, и застрял на верхних ступеньках.

В связи с инцидентом этот вход в метро был на время закрыт.