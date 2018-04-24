Испания: в Барселоне будут тестировать 5G

Первые тесты 5G были проведены в рамках выставки Mobile World Congress, проходившей в каталонской столице. Новая лаборатория будет работать на постоянной основе в кластере Pier 01, где она займtт площадь в 200 квадратных метров по соседству с офисами Seat, CaixaBank и Gas Natural.

Лабораторией смогут пользоваться разные организации: от крупных корпораций до малых предприятий. Она будет располагать необходимым оснащением для тестирования и оценки продуктов, пишет noticia.ru.

Одной из главных целей создания лаборатории является ускорение темпов внедрения инновационных мобильных технологий. Telefónica и Mobile World Capital подписали соглашение, в соответствии с которым первая предоставит технические и образовательные ресурсы, а вторая возьмtт на себя управление проектом.