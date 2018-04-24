Испания: в Барселоне будут тестировать 5G

Вторник, 24 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне будут тестировать 5G

Компании Telefónica и 5Gbarcelona вложат два миллиона евро в запуск лаборатории для проведения тестирования мобильной технологии 5G.

Первые тесты 5G были проведены в рамках выставки Mobile World Congress, проходившей в каталонской столице. Новая лаборатория будет работать на постоянной основе в кластере Pier 01, где она займtт площадь в 200 квадратных метров по соседству с офисами Seat, CaixaBank и Gas Natural.

Лабораторией смогут пользоваться разные организации: от крупных корпораций до малых предприятий. Она будет располагать необходимым оснащением для тестирования и оценки продуктов, пишет noticia.ru.

Одной из главных целей создания лаборатории является ускорение темпов внедрения инновационных мобильных технологий.  Telefónica и Mobile World Capital подписали соглашение, в соответствии с которым первая предоставит технические и образовательные ресурсы, а вторая возьмtт на себя управление проектом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: воровали автомобильные детали...

      PSP Порту разоблачила группировку, действовавшую в Северном регионе страны.

      Подробнее

    • Португалия: ошибка в IRS? Спешите исправить

      Вы уже отправили декларацию IRS на Финансовом портале?

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне будут тестировать 5G

      Компании Telefónica и 5Gbarcelona вложат два миллиона евро в запуск лаборатории для проведения тестирования мобильной технологии 5G.

      Подробнее

    • Banksy добрался до Испании?

      Жители Ферроля (Ла-Корунья) обнаружили на стене одного из зданий граффити, которое предположительно создал британский уличный художник Banksy.

      Подробнее

    • Итальянский аферист 40 лет не платил по счетам

      Итальянец Альберто Кьяпатти совершал покупки и жил в дорогих отелях бесплатно, выдавая себя за политика.

      Подробнее

    • Италия: в зоопарке родился кенгуренок-альбинос

      Посетителям зоопарка в Тоскане впервые представится возможность увидеть кенгуренка-альбиноса.

      Подробнее

    • Трамп подарит Макрону обивку стула из Белого дома

      Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп приготовили в подарок главе Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

      Подробнее

    • Письмо кровью спасло российского спортсмена

      Написанное кровью письмо помогло российскому спортсмену выйти из китайской тюрьмы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!