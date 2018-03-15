Испания: в Барселоне чаще всего воруют мобильные телефоны

Четверг, 15 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне чаще всего воруют мобильные телефоны

Кражи мобильных телефонов - прежде всего, смартфонов - становятся наиболее распространенным видом преступлений в Испании.

Тем временем в Каталонии они вышли на первое место в списке всех противоправных действий, совершаемых в этой автономии. Так, по официальным данным каталонской полиции Mossos d'Esquadra, в 2017 году было зафиксировано 78 837 случаев кражи «мобильников», что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Из почти 80 тысяч заявлений в полицию, сделанных по данному поводу, порядка 47% имели место в Барселоне, что является абсолютным рекордом среди всех городов данного автономного сообщества. Это объясняется, прежде всего, численностью населения каталонской столицы и большим наплывом туристов, которые, осматривая местные достопримечательности, зачастую становятся легкой добычей карманников и других преступников.

Большинство обращений к стражам порядка приходится на период с июня по сентябрь, что свидетельствует о сезонном характере данного явления. Также следует иметь в виду, что число обладателей смартфонов продолжает расти с каждым днем, и на данный момент они есть в наличии у 60% жителей планеты, пишет espanarusa.com.

Как свидетельствует статистика, примерно в 75% случаев похищение «мобильника» является прямым следствием невнимательности жертвы, которая теряет бдительность и оставляет его без присмотра на видном месте. При этом вору не приходится применять никаких уловок, ни, тем более, грубой физической силы. Обычно такие кражи совершаются в публичных местах: на пляжах, улицах, в общественном транспорте (в общей сложности 45%), за которыми следуют различные заведения для отдыха и развлечений, начиная от кафе и заканчивая дискотеками (32%).

Ввиду того, что избежать преступлений подобного рода не представляется возможным, полицейские советуют владельцам гаджетов иметь при себе код IMET, который можно получить при наборе *#06#, скачать специальные мобильные приложения против краж, позволяющие осуществить блокировку, а также хранить чек о покупке аппарата и номер его серии.

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