Испания: в Барселоне детям вновь дают традиционные имена

По данным мэрии каталонской столицы, в городе проживает 16 709 мужчин по имени Антонио. Особой популярностью также пользуются имена Хосе (15 740 человек) и Жорди (13 723 человека). При этом, если суммировать число жителей с каталонским именем Жорди и его испанским вариантом Хорхе, то это имя становится лидером (21 827 человек). За ним следует вариация Хосе/Жозеп (21 116 человек), пишет noticia.ru.

Среди женского населения превалируют имена Мария (19 173 человека) и Монсеррат (16 381 человек). Третье по популярности имя в Барселоне - Кармен. Эти три женских имени доминировали в столице Каталонии до 1970-ых годов. В последние четыре десятилетия в моду также вошли Марта, Лаура и Мартина.

Вплоть до 1940-ых годов самыми популярными мужскими именами, как и сейчас, были Хосе и Антонио, а женскими - Мария и Кармен. В начале 21 века мальчиков чаще всего стали называть Марк, Алекс и Поль, а девочек - Мария, Паула, Лайя, а с 2010 в моду вошли имена Мартина и Хулия.