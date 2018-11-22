Испания: в Барселоне ежедневно происходит 300 краж

Этот показатель может сделать 2018 год одним из худших в истории каталонской столицы с точки зрения безопасности.

По данным Министерства внутренних дел, подразделения Мосос-д'Эскуадра, Городской гвардии, Национальной полиции и Гражданской гвардии с 1 января по 30 сентября приняли заявления о 144 024 уголовных преступлениях, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летом уровень преступности традиционно возрастает вместе с ростом туризма. С июня по август 2018 года, было совершено более 51 тысячи преступлений, что в среднем составляет 562 преступления в день или 23 в час. В прошлом году в летние месяцы произошло на 8 тысяч преступлений меньше, пишет noticia.ru.

Несколько недель назад в каталонской столице началась операция по борьбе с карманными кражами. По статистике 6 из 10 правонарушений в Барселоне – именно кражи. За девять месяцев 2018 года их число превысило 81 тысячу: 300 в день или 13 в час. По сравнению с прошлым годом рост такого рода преступлений составил 20%. Летом этот показатель также был выше – около 10 тысяч краж в общей сложности, или 322 в день.

Кроме того, сообщается о возросшем почти на 24% количестве квартирных краж со взломом и ограблений коммерческих учреждений, которое превысило 7 тысяч случаев. На 18% увеличилось число случаев насильственных действий, на 16% – число изнасилований.

Тем не менее, есть и положительные показатели. За первые три квартала 2018 года было совершено всего 9 убийств, в то время как годом ранее их число составило 23.