Испания: в Барселоне началась реконструкция проспекта Меридиа
В Барселоне началась реконструкция проспекта Меридиан (Avenida Meridiana) на участке между площадью Глориес (Plaza Glòries) и улицей Мальорки (Calle Mallorca).
По оценке властей работы, которые продлятся до марта 2019 года, потребуют инвестиций в размере 11 миллионов евро.
Работы по реконструкции дорожной артерии будут произведены муниципальной компанией Barcelona d'Infraestructures Municipals. Между улицами Глориес и Араго (Calle Aragó) обновленная дорога получит по две полосы с каждой стороны движения. Одна из полос будет предназначена для личного автотранспорта жителей города, другая же будет выделена только для движения автобусов. Проспект Меридиан на этом участке получит новые тротуарные и велосипедные дорожки, пишет espanarusa.com.
На отрезке проспекта между улицами Араго и Валенсия (Calle València) дорога будет иметь по три полосы в каждую сторону и получит зеленую разграничительную зону шириной 9,5 метров, велосипедные дорожки и широкие тротуары.
Участок между Валенсией и Мальоркой получит три входные полосы движения и четыре выходные, одна из которых будет выделена для автобусов. Здесь также будут обустроены зеленая зона между проезжими частями, велосипедные дорожки и более широкие тротуары. Вдоль проспекта будут высажены новые деревья.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!