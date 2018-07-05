Испания: в Барселоне началась реконструкция проспекта Меридиа

По оценке властей работы, которые продлятся до марта 2019 года, потребуют инвестиций в размере 11 миллионов евро.

Работы по реконструкции дорожной артерии будут произведены муниципальной компанией Barcelona d'Infraestructures Municipals. Между улицами Глориес и Араго (Calle Aragó) обновленная дорога получит по две полосы с каждой стороны движения. Одна из полос будет предназначена для личного автотранспорта жителей города, другая же будет выделена только для движения автобусов. Проспект Меридиан на этом участке получит новые тротуарные и велосипедные дорожки, пишет espanarusa.com.

На отрезке проспекта между улицами Араго и Валенсия (Calle València) дорога будет иметь по три полосы в каждую сторону и получит зеленую разграничительную зону шириной 9,5 метров, велосипедные дорожки и широкие тротуары.

Участок между Валенсией и Мальоркой получит три входные полосы движения и четыре выходные, одна из которых будет выделена для автобусов. Здесь также будут обустроены зеленая зона между проезжими частями, велосипедные дорожки и более широкие тротуары. Вдоль проспекта будут высажены новые деревья.