Испания: в Барселоне назовут улицу в честь Монсеррат Кабалье

Также ее именем назовут одну из улиц города.

Как отмечают в муниципалитете, этот шаг позволит отдать дань уважения творческому пути знаменитой жительницы Барселоны. Как правило, перед тем как присвоить улице название в честь какой-то выдающейся персоны, должно пройти не менее пяти лет с момента ее смерти, однако это правило не распространяется на тех, кто удостоен Золотой медали Барселоны.

Кабалье скончалась 6 октября в возрасте 85 лет в больнице Sant Pau в столице Каталонии, пишет noticia.ru.

В Народной партии, которая выступила инициатором этой процедуры, отметили, что Кабалье заслуживает такого признания как жительница Барселоны, известная на весь мир, а также как как выдающаяся оперная певица и деятель культуры.