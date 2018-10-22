Испания: в Барселоне назовут улицу в честь Монсеррат Кабалье

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне назовут улицу в честь Монсеррат Кабалье

Мэрия каталонской столицы собирается посмертно наградить оперную певицу Монсеррат Кабалье Золотой медалью Барселоны.

Также ее именем назовут одну из улиц города.

Как отмечают в муниципалитете, этот шаг позволит отдать дань уважения творческому пути знаменитой жительницы Барселоны. Как правило, перед тем как присвоить улице название в честь какой-то выдающейся персоны, должно пройти не менее пяти лет с момента ее смерти, однако это правило не распространяется на тех, кто удостоен Золотой медали Барселоны.

Кабалье скончалась 6 октября в возрасте 85 лет в больнице Sant Pau в столице Каталонии, пишет noticia.ru.

В Народной партии, которая выступила инициатором этой процедуры, отметили, что Кабалье заслуживает такого признания как жительница Барселоны, известная на весь мир, а также как как выдающаяся оперная певица и деятель культуры.

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