Испания: в Барселоне объединили прачечную и бар
В Барселоне клиентам прачечной предлагают совместить приятное с полезным и выпить или перекусить, пока стирается одежда.
В столице Каталонии открылся первый laundry bar – смесь прачечной и кафе.
Идея открыть такое заведение принадлежит паре из Барселоны, которая решила позаботиться о том, чтобы клиенты прачечных, томящиеся в ожидании чистой одежды, не тратили время впустую.
Заведение получило название LaBar. Он расположен по адресу Consell de Cent, 442.
Интерьер оформлен в современном стиле и максимально функционален, пишет noticia.ru.
LaBar – первое в своем роде заведение в Испании, но не единственное в Европе. Формат laundry bar уже опробовали в таких странах как Бельгия или Швейцария.
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