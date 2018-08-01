Испания: в Барселоне объединили прачечную и бар

В столице Каталонии открылся первый laundry bar – смесь прачечной и кафе.

Идея открыть такое заведение принадлежит паре из Барселоны, которая решила позаботиться о том, чтобы клиенты прачечных, томящиеся в ожидании чистой одежды, не тратили время впустую.

Заведение получило название LaBar. Он расположен по адресу Consell de Cent, 442.

Интерьер оформлен в современном стиле и максимально функционален, пишет noticia.ru.

LaBar – первое в своем роде заведение в Испании, но не единственное в Европе. Формат laundry bar уже опробовали в таких странах как Бельгия или Швейцария.