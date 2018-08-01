Испания: в Барселоне объединили прачечную и бар

Среда, 01 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне объединили прачечную и бар

В Барселоне клиентам прачечной предлагают совместить приятное с полезным и выпить или перекусить, пока стирается одежда.

В столице Каталонии открылся первый laundry bar – смесь прачечной и кафе.

Идея открыть такое заведение принадлежит паре из Барселоны, которая решила позаботиться о том, чтобы клиенты прачечных, томящиеся в ожидании чистой одежды, не тратили время впустую.

Заведение получило название LaBar. Он расположен по адресу Consell de Cent, 442.

Интерьер оформлен в современном стиле и максимально функционален, пишет noticia.ru.

LaBar – первое в своем роде заведение в Испании, но не единственное в Европе. Формат laundry bar уже опробовали в таких странах как Бельгия или Швейцария.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Неделя моря

      На одну неделю в августе море становится символом самого значительного события на острове Фаял.

      Подробнее

    • Португалия: День Святого Гуалтера

      Приезжайте в Гимарайш в первые выходные августа и примите участие в праздновании Дня Святого Гуалтера (Фешташ-Гуалтерианаш), которые проходят здесь вот уже около века.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне объединили прачечную и бар

      В Барселоне клиентам прачечной предлагают совместить приятное с полезным и выпить или перекусить, пока стирается одежда.

      Подробнее

    • Туризм – двигатель создания рабочих мест в Испании

      Безработица в Испании во втором квартале 2018 года снизилась с 16,7% до 15,3%.

      Подробнее

    • Италия: чиновница продавала мигрантам гражданство за 500 евро

      За последние 3 года задержанная перевела на свой банковский счет 116 тысяч евро.

      Подробнее

    • Итальянцы построили гоночный электрокар «для всех»

      Группа компаний из итальянского Пьемонта представила доступный гоночный электрокар Spice-X SX1.

      Подробнее

    • Серена Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере

      Американская теннисистка Серена Уильямс уступила британке Йоханне Конте в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе.

      Подробнее

    • Европейская экономика не оправдала ожиданий

      Экономика еврозоны замедлила рост, в то время как власти блока и аналитики ожидали более позитивных результатов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda