Испания: в Барселоне откроется Парк ужасов

Парк разместится на территории заброшенной тепловой электростанции и нескольких прилегающих к ней индустриальных полигонов в муниципалитете Серкс, в часе езды от каталонской столицы.

Согласно информации, представленной на сайте проекта, Парк ужасов станет местом, где «кошмары становятся реальностью». На его территории разместится множество аттракционов, каждый из которых будет иметь одну цель - как можно сильнее напугать посетителей. Смельчакам предложат разнообразные квесты, среди которых, например, «выживание» в доме с привидениями. Создатели парка обещают «крайнюю степень страха» и предупреждают, что физический контакт во время игры не запрещен, пишет espanarusa.com.

Horrorland, создателями которого стали каталонские компании Insomnia Group и Horror Box, станет первым подобным парком на юге Европы. Такого рода проекты уже работают в Германии, Великобритании и Голландии.

Horrorland не будет работать постоянно: его можно будет посетить в течение 15 выходных дней в период с 11 октября по 17 ноября. Открытие парка приурочено к Дню всех святых (Halloween), отмечающемуся 31 октября. Информация о точном расписании работы парка и ценах на входные билеты доступна на его официальном сайте.