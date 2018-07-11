Испания: в Барселоне откроется первое велокафе

Открытие первого заведения итальянской франшизы Eroica в Испании состоится 14 июля.

Кафе разместится в районе Эшампле на улице Консель-де-Сент. Оно займет двухэтажное помещение общей площадью 500 квадратных метров и сможет вместить до 150 посетителей, пишет noticia.ru.

В заведении можно будет почитать спортивные журналы, а интерьер будет напоминать о велогонках Giro, Tour и Vuelta a España.

Eroica Caffè станет центром одноименного велоклуба в Барселоне. Кроме того, появится небольшой музей велоспорта, коллекция которого будет включать велосипеды таких легендарных спортсменов, как Мигель Индурайн, Фаусто Коппи и Тони Ромингер, а также майки, шлемы и другой спортивный инвентарь.

В заведении будут представлять новые продукты марки и проводить различные мероприятия: от показов документальных фильмов о велоспорте и мастер-классов по ремонту велосипедов до дегустации вина и пива.

На ближайшие 10 лет у компании большие планы. Она собирается расширить международную сеть и открыть 50-100 кафе по всему миру.