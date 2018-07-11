Испания: в Барселоне открылась выставка, посвященная Гале Дали

Среда, 11 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне открылась выставка, посвященная Гале Дали

Жена и муза Сальвадора Дали Елена Дьяконова, больше известная как Гала, стала героиней новой выставки в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне.

На выставке Gala Salvador Dalí собрано более 300 работ из 18 музеев и коллекций: от Центра Жоржа Помпиду в Париже до музея Сальвадора Дали во Флориде. В рамках экспозиции супруга сюрреалиста предстает как основная движущая сила в творчестве художника. Помимо картин и эскизов Дали, на которых изображена Гала, на всеобщее обозрение выставлены письма, открытки, фотографии, элементы одежды и личные вещи эксцентричной пары, пишет noticia.ru.

По словам организаторов выставки, Гала играла еще более важную и активную роль в творчестве художника, чем ей традиционно приписывают.

Елена Дьяконова родилась в конце XIX века в Казани, детство провела в Москве, а позже переехала в Европу. До того, как в ее жизни появился Дали, она была замужем за французским поэтом Полем Элюаром.

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