Испания: в Барселоне открылся первый отель сети Iberostar

Вторник, 23 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне открылся первый отель сети Iberostar

В Барселоне появился первый отель сети Iberostar Hotels & Resorts.

Гостиница Iberostar Paseo de Gracia, расположенная в историческом здании 1902 года постройки на площади Каталонии, также стала первой из 15 отелей, которые компания планирует открыть в течение года. Она имеет категорию «4 звезды» и рассчитана на 119 номеров, в том числе двойных, с видом на город, с террасой или без.

Кроме того, постояльцев ждут двухуровневые номера, Tower Suite и Suite Barcelona с панорамными видами на город, которые расположены в башне. Это пространство также подходит для проведения эксклюзивных мероприятий, гости которых смогут насладиться потрясающими городскими пейзажами.

Что касается гастрономической составляющей, то за нее отвечают повара ресторана Ca´s Menestral, специализирующегося как на кухне Балеарских островов, так и на более интернациональных блюдах. Эту же линию продолжает и еще одно заведение отеля, Mmmallorca Coffee Bakery Bar, расположенное в лобби. Его меню включает в себя такие позиции, как мороженое со вкусом миндаля или апельсинов из местечка Сольер. Кроме того, еще один бар откроется на крыше здания, пишет noticia.ru.

Некоторое время назад в рамках новой стратегии развития сеть Iberostar представила видоизмененную систему сегментирования своих отелей. Гостиница в каталонской столице относится к категории городских, посредством которой компания планирует укрепить свои позиции в соответствующей туристической сфере. Этот сегмент включает в себя отели в центральных районах таких мегаполисов, как Мадрид, Нью-Йорк, Лиссабон, Будапешт, Майами и Гавана.

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