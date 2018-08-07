Испания: в Барселоне появились новые проездные для туристов
Транспортная компания Барселоны TMB запустила новую платформу Hola Barcelona, которая вобрала в себя максимум услуг, чтобы повысить качество обслуживания туристов.
Платформа www.holabarcelona.com объединяет различные виды городского транспорта, ориентированного на туристов, включая Barcelona Bus Turístic, Night Tour или канатную дорогу на Монжуике. Билеты на них можно приобрести прямо в интернете с помощью портала, пишет noticia.ru.
Проект предусматривает специальные проездные Hola BCN! с ограниченным количеством поездок на 2, 3, 4 или 5 дней, а также комбинированные проездные. В многоразовые билеты также включен трансфер в аэропорт Барселоны на линии метро L9, а в скором будущем в этом списке появится Aerobus.
С помощью проекта власти хотят разгрузить центр города и традиционные виды общественного транспорта и увеличить доходы компании. Привлечь туристов планируется, в первую очередь, удобным форматом покупки билетов в режиме онлайн на сайте, а также с помощью продвижения проекта среди турагентов.
К тому же, к концу 2018 года в Барселоне собираются ввести бесконтактные проездные на оптических носителях. Эта версия предусмотрена как для туристических, так и для обычных билетов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!