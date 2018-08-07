Испания: в Барселоне появились новые проездные для туристов

Вторник, 07 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне появились новые проездные для туристов

Транспортная компания Барселоны TMB запустила новую платформу Hola Barcelona, которая вобрала в себя максимум услуг, чтобы повысить качество обслуживания туристов.

Платформа www.holabarcelona.com объединяет различные виды городского транспорта, ориентированного на туристов, включая Barcelona Bus Turístic, Night Tour или канатную дорогу на Монжуике. Билеты на них можно приобрести прямо в интернете с помощью портала, пишет noticia.ru.

Проект предусматривает специальные проездные Hola BCN! с ограниченным количеством поездок на 2, 3, 4 или 5 дней, а также комбинированные проездные. В многоразовые билеты также включен трансфер в аэропорт Барселоны на линии метро L9, а в скором будущем в этом списке появится Aerobus.

С помощью проекта власти хотят разгрузить центр города и традиционные виды общественного транспорта и увеличить доходы компании. Привлечь туристов планируется, в первую очередь, удобным форматом покупки билетов в режиме онлайн на сайте, а также с помощью продвижения проекта среди турагентов.

К тому же, к концу 2018 года в Барселоне собираются ввести бесконтактные проездные на оптических носителях. Эта версия предусмотрена как для туристических, так и для обычных билетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль Sol da Caparica

      Не пропустите фестиваль Sol da Caparica, который в августе заполняет побережье Кошта-да-Капарика лучшей португальской музыкой.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту

      Среди волшебных пейзажей залива Прая-Формоза на острове Святой Марии Международный фестиваль музыки августовских приливов (Маре-ди-Агошту) собирает знаменитости из разных стран мира.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне появились новые проездные для туристов

      Транспортная компания Барселоны TMB запустила новую платформу Hola Barcelona, которая вобрала в себя максимум услуг, чтобы повысить качество обслуживания туристов.

      Подробнее

    • Испания: в Жироне открыли две точки с бесплатными книгами

      Власти Жироны хотели бы, чтобы местные жители больше читали.

      Подробнее

    • Гиббс может перебраться в чемпионат Италии

      Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи прибыл в Англию на переговоры с игроком «Вест Бромвича» Кираном Гиббсом.

      Подробнее

    • Жертвами оползня в Италии стали два туриста

      В результате схода оползней на севере Италии погибли двое итальянских туристов, чей автомобиль попал под грязевой поток.

      Подробнее

    • Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа

      Турист, арендовавший Lamborghini Huracan в Дубае, меньше чем за четыре часа езды по городу был оштрафован на сумму в 175 тысяч дирхамов (48 тысяч долларов).

      Подробнее

    • Названа неожиданная опасность популярных добавок

      Ученые Университета Августы в штате Джорджия (США) обнаружили связь между употреблением пробиотиков и когнитивными нарушениями у людей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda